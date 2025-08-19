Gerente do tráfico da Cidade de Deus que matou agente da Core é morto em confronto com Polícia Civil
O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era um dos indiciados pela morte do policial civil José Antônio Lourenço Júnior no dia 19 de maio
Policiais civis da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), em trabalho de investigação em conjunto com a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), neutralizaram, na noite desta segunda-feira (18), um dos autores do homicídio do agente José Antônio Lourenço Júnior, ocorrida no dia 19 de maio, durante uma operação. O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era gerente de uma boca de fumo no Bairro 13, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, e foi localizado no interior da própria comunidade.
Contra o traficante, havia mandado de prisão expedido a partir de investigação da DHC. Durante o monitoramento, os agentes identificaram e localizaram o criminoso portando arma de fogo. Durante a abordagem, o criminoso reagiu e foi alvejado pelos agentes. O traficante foi socorrido pelos policiais da Core para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Após a ação, outros criminosos da Cidade de Deus também atacaram os policiais. A equipe conseguiu deixar a comunidade em segurança. As diligências prosseguem para localizar e capturar os demais envolvidos na morte do agente.
