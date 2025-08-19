Gerente do tráfico da Cidade de Deus que matou agente da Core é morto em confronto com Polícia Civil

Policiais civis da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), em trabalho de investigação em conjunto com a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), neutralizaram, na noite desta segunda-feira (18), um dos autores do homicídio do agente José Antônio Lourenço Júnior, ocorrida no dia 19 de maio, durante uma operação. O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era gerente de uma boca de fumo no Bairro 13, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro , e foi localizado no interior da própria comunidade.

Contra o traficante, havia mandado de prisão expedido a partir de investigação da DHC. Durante o monitoramento, os agentes identificaram e localizaram o criminoso portando arma de fogo. Durante a abordagem, o criminoso reagiu e foi alvejado pelos agentes. O traficante foi socorrido pelos policiais da Core para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Após a ação, outros criminosos da Cidade de Deus também atacaram os policiais. A equipe conseguiu deixar a comunidade em segurança. As diligências prosseguem para localizar e capturar os demais envolvidos na morte do agente.

