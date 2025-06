Governo do Rio ordena exoneração de comandantes da operação do Bope que matou jovem no Santo Amaro

O Governador Cláudio Castro ordenou a exoneração dos comandantes envolvidos na morte do motoboy Herus, durante operação do Bope no morro Santo Amaro, zona sul do Rio de Janeiro , após identificar que os protocolos não foram seguidos adequadamente.

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, destacou a importância de preservar vidas e mencionou que a ação não considerou fatores como eventos e aglomerações locais. Oficiais foram afastados para garantir transparência nas investigações.

