Governo do Rio vistoria obras do novo Instituto de Oncologia, na Baixada Fluminense

O Instituto Estadual de Oncologia está sendo construído e contará com um fácil acesso pela Via Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

As equipes da Secretaria Estadual de Saúde realizaram vistorias nas obras, que estão em andamento.

A previsão de conclusão do hospital especializado no tratamento do câncer é para novembro deste ano.

