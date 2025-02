Guarda municipal é morto com 27 facadas pelo próprio filho em Sepetiba, no Rio

Um guarda municipal morreu após ser atacado com 27 facadas pelo próprio filho em Sepetiba, na zona oeste do Rio . Vitor Rego Chaves, de 49 anos, chegou a ficar internado por dez dias no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

Segundo os relatos, a faca chegou a quebrar com a intensidade das agressões. O irmão da vítima afirma que o autor foi levado por parentes a uma clínica psiquiátrica após o crime e, por isso, não foi preso em flagrante.