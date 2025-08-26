Guerra do tráfico por controle do morro do Fubá deixa moradores em pânico

No Morro do Fubá, em Campinho, zona norte do Rio de Janeiro , traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro entraram em confronto, gerando pânico entre moradores. Durante o tiroteio, que durou cerca de meia hora, comerciantes fecharam suas lojas mais cedo devido ao baixo movimento. O conflito seria uma tentativa de retomada da comunidade pelo TCP. Um traficante do Comando Vermelho, conhecido como MC, foi morto. No Complexo da Pedreira, bandidos do CV tentaram invadir a área do Terceiro Comando Puro, gerando mais tensão na região.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!