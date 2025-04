Guerra entre traficantes e milicianos assusta cariocas durante a madrugada

Um tiroteio ocorreu na comunidade da Muzema e na Venda Velha em São João de Meriti.

Em Muzema, moradores relataram um confronto entre milicianos de Rio das Pedras e traficantes do III Comando Puro contra o Comando Vermelho.

Não há informações sobre mortos ou feridos.

Na Venda Velha, a troca de tiros envolveu traficantes do Comando Vermelho e milicianos do Morro do Pau Branco.

A Polícia Militar prendeu três criminosos e apreendeu drogas, uma pistola, um cinto tático e uma granada.

