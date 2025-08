Hapvida vai investir quase R$ 400 milhões para novas unidades médicas no Rio de Janeiro

A Hapvida anunciou um investimento de quase 400 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro . O plano inclui a inauguração de quatro novas unidades médicas na capital fluminense até o final de 2026. A maior unidade será um hospital com 250 leitos na Cidade Nova. Outras instalações serão localizadas em Barra da Tijuca, Penha e Botafogo. Espera-se que cerca de 5 mil empregos sejam gerados com essa expansão.



