RJ no Ar

Helicóptero pousa na Linha Vermelha para resgate após acidente entre três carros

Colisão ocorreu próximo ao Km 15, em Duque de Caxias; um dos veículos capotou na via

RJ no Ar|Do R7

Um acidente envolvendo três carros ocorreu na Linha Vermelha, próximo ao Km 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, causando grande congestionamento na manhã desta sexta-feira (15). Um dos veículos capotou após a colisão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local, com viaturas e ambulâncias trabalhando no socorro às vítimas. O helicóptero dos bombeiros foi mobilizado para o resgate de Fabiano do Nascimento, de 43 anos, em estado grave. Ele foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes. As duas pistas da Linha Vermelha estão temporariamente fechadas. Motoristas são orientados a usar rotas alternativas, como Avenida Brasil e Trevo das Missões, para contornar a área afetada.

