Helicóptero pousa na Linha Vermelha para resgate após acidente entre três carros
Colisão ocorreu próximo ao Km 15, em Duque de Caxias; um dos veículos capotou na via
Um acidente envolvendo três carros ocorreu na Linha Vermelha, próximo ao Km 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, causando grande congestionamento na manhã desta sexta-feira (15). Um dos veículos capotou após a colisão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local, com viaturas e ambulâncias trabalhando no socorro às vítimas. O helicóptero dos bombeiros foi mobilizado para o resgate de Fabiano do Nascimento, de 43 anos, em estado grave. Ele foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes. As duas pistas da Linha Vermelha estão temporariamente fechadas. Motoristas são orientados a usar rotas alternativas, como Avenida Brasil e Trevo das Missões, para contornar a área afetada.
