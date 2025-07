Helicópteros são essenciais em resgates médicos no Rio de Janeiro; veja como é um socorro aéreo Bebê com 90% do corpo queimado é transferido de Cabo Frio para São Gonçalo

RJ no Ar|Do R7 22/07/2025 - 09h23 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share