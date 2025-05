Homem admite assassinato da namorada após dizer que a vítima havia tirado a própria vida

A polícia prendeu um homem suspeito de usar uma faca para matar a namorada em São de João de Meriti, na Baixada Fluminense , após dois meses de investigação. Aos policiais, ele alegou ter reagido após a mulher ter tentado matá-lo.

O corpo de Layane Cristine Faria Menezes , de 25 anos, foi encontrado na casa do suspeito em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em fevereiro deste ano. À época, o suspeito disse que a namorada havia tirado a própria vida com um golpe de faca no peito.