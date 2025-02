Homem apontado como chefe do tráfico do César Maia é preso no Rio Segundo as investigações, Leonardo de Oliveira, o “Leozinho”, é o responsável pela expansão territorial do Comando Vermelho na região

RJ no Ar|Do R7 13/02/2025 - 16h39 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h39 )

