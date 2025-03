Homem apontado como um dos maiores ladrões de bancos do Brasil é preso na Região Serrana do RJ

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como um dos maiores ladrões de bancos do país em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana do Rio de Janeiro . Dennis Galdino, de 42 anos, estava foragido desde fevereiro do ano passado e teria encontrado abrigo entre traficantes do Complexo da Penha. Ele se preparava para participar de um evento religioso quando foi surpreendido pelos agentes.

Segundo as investigações, Dennis liderou um bando durante um assalto a uma agência bancária em Joinville, em Santa Catarina, em outubro de 2023. Em menos de dez minutos, os criminosos levaram quase R$ 500 mil. Desde então, cinco envolvidos foram presos.