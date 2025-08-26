Homem defende esposa e imobiliza ex-marido agressor na zona oeste do Rio

Um homem defendeu sua esposa imobilizando o ex-marido dela na rodovia Rio-São Paulo, na altura de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro . O agressor, que perseguiu a mulher por 11 anos, tentou atacá-la enquanto ela aguardava um carro por aplicativo. "Ele veio diretamente para tentar me matar", relatou a vítima, Lúcia de Andrade. O atual marido ficou ferido após ser atingido com um pedaço de madeira com pregos. A polícia conduziu o agressor à delegacia, registrando os fatos como lesão corporal. Ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. Lúcia mencionou ameaças anteriores e pediu medidas protetivas, destacando o histórico do ex com várias ocorrências policiais.



