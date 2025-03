Homem é assassinado a tiros em padaria na zona oeste do Rio

Câmeras de segurança flagraram a execução de um homem em uma padaria no Largo do Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro , na noite da última terça-feira (11). Dois criminosos de moto subiram a calçada e atiraram várias vezes contra a vítima. Segundo testemunhas, o homem seria um miliciano da comunidade Gardênia Azul, dominada por traficantes Comando Vermelho em 2023. Os agentes da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investigam o caso.



