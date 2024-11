Homem é esfaqueado dentro de ônibus do BRT no Recreio dos Bandeirantes

Um cabeleireiro, de 30 anos, foi esfaqueado dentro de um ônibus do BRT no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O rapaz contou ter sido atacado por uma mulher trans desconhecida e que não houve qualquer motivo para a agressão. Mateus sofreu um corte profundo no braço esquerdo e recebeu oito pontos em hospital. Ele registrou a ocorrência na Polícia Civil.