Homem é morto pelo sogro na frente da esposa e da filha em Nova Iguaçu

Em um crime chocante no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , Luciano Moura, de 50 anos, matou seu genro Carliandro Araújo Silva, de 37 anos, na frente de sua filha e de uma criança de 6 anos. O ataque ocorreu por volta das 20 horas do último domingo, quando Luciano invadiu a casa com uma faca. Carliandro foi surpreendido e esfaqueado enquanto se preparava para o trabalho.

Ele foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma cirurgia. Além do crime, Luciano destruiu os vidros do carro da vítima antes de fugir. O caso está sob investigação pela delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Segundo a filha de Luciano, não havia motivos claros para a agressão, e ela suspeita que ele esteja escondido na casa de parentes.

