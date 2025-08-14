Homem é preso por agredir mulher na frente do filho em comunidade na zona oeste do Rio

Um homem de 35 anos foi preso após agredir sua companheira de 29 anos na frente do filho de três anos, em casa, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro . A mulher relatou sofrer violência há quatro anos, inclusive durante a gravidez, e fugiu para a delegacia após as últimas agressões, que resultaram em dificuldades auditivas devido aos golpes na cabeça. O autor, Vanderlei Pereira Feitosa, que já tinha passagem por lesão corporal, foi localizado em Botafogo e pode enfrentar pena de dois a cinco anos se for condenado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!