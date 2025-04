Homem é preso por matar balconista em farmácia na zona oeste do Rio

A polícia prendeu o homem suspeito de matar um balconista e entregador de uma farmácia no Terreirão, na zona oeste do Rio de Janeiro . Jackson Gonçalves de Oliveira foi capturado na avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes. Ele estava com a réplica de uma pistola.

Contra Jackson havia um mandado de prisão em aberto pelo crime ocorrido em outubro do ano passado. As câmeras de segurança registraram o crime. Rafael Holanda Matias foi morto a tiros após reagir. Ele atacou do criminoso com uma barra de ferro ao perceber que ele não conseguia dar partida na moto.



