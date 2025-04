Homem é preso por matar morador de rua em Angra dos Reis

Michael da Silva Tenquínio foi preso em Angra dos Reis, sul do estado do Rio de Janeiro , após confessar a morte de Ricardo Ernesto, um homem em situação de rua. A agressão ocorreu no dia 24.

Michael atacou Ricardo com um pedaço de madeira enquanto ele dormia ao lado de sua companheira. Michael intimidou a companheira da vítima, exigindo que ela se retirasse do local.

Detido na Praia do Anil, ele foi autuado por homicídio qualificado e coação de testemunha. A polícia busca identificar o comparsa envolvido no crime.

