Homem é preso por matar tio e incendiar casa durante briga em Niterói

Agentes do programa Segurança Presente prenderam Vinícius Rodrigues Feliciano, de 26 anos, em Itaipu, Niterói, no Rio de Janeiro . Foragido há quase três anos, ele é acusado de matar seu tio, Leir José Rodrigues, aplicando um golpe conhecido como "mata-leão", seguido por agressões com um pedaço de madeira, resultando em traumatismo craniano.

Após o homicídio, Vinícius incendiou a casa do tio, que foi completamente destruída, e ameaçou sua própria mãe, na mesma noite. Segundo os familiares, o criminoso é viciado em álcool e drogas. Com passagens anteriores por roubos e furtos, ele foi encaminhado à delegacia de Itaipu e está à disposição da justiça.

