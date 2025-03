Homem é procurado pela polícia após matar colega de trabalho, na zona norte do Rio

A polícia busca um homem identificado como Bento dos Anjos, acusado de assassinar Leonardo Evangelista, em uma praça, em Irajá. O crime ocorreu durante uma discussão entre colegas de trabalho e resultou também nos ferimentos do irmão e do enteado da vítima. Jean, irmão de Leonardo, relatou que o suspeito já havia se desentendido com a vítima anteriormente. A justiça decretou a prisão temporária de Bento. O caso está sob investigação na delegacia de homicídios.



