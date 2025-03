Homem esfaqueado por ex-marido da namorada morre após 4 dias internado no Rio

O homem esfaqueado pelo ex-marido da namorada morreu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, após ficar quatro dias internado. Michel Fabiano Cardoso Teixeira, de 44 anos, foi esfaqueado com sua namorada Laís Guimarães da Silva, de 26 anos, que estava grávida de um mês. Segundo a família de Laís, o ex-marido dela é o responsável pelo crime em Anchieta, na zona oeste do Rio de Janeiro .

Laís faleceu na entrada do hospital. O suspeito, procurado pela Polícia Civil, que fugiu, levou uma mochila e a faca usada no crime. Michel foi enterrado no Cemitério de Irajá, na zona norte da cidade, no último domingo (2).

aqui!