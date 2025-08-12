Homem ligado ao 'Faraó dos Bitcoins' é preso na Baixada Fluminense

Thiago Júlio Galdino, de 39 anos, foi preso em casa, no bairro Parque São Bento, em Duque de Caxias. Apontado como pistoleiro da organização criminosa liderada por Gladson Acácio dos Santos, ele é acusado de participar de homicídios na Região dos Lagos desde 2021, a mando do "Faraó dos Bitcoins". Uma das vítimas foi Wesley Pessano, investidor financeiro de 19 anos, assassinado em São Pedro da Aldeia.

As investigações apontam que Gladson ordenou o crime. Thiago Galdino já responde a processos por homicídio e tentativa de homicídio. Em 2021, ele e comparsas teriam eliminado indivíduos que ameaçavam os ganhos da GAS, empresa de Gladson.

