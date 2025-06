Homem morre após ser baleado durante confusão em saída de bar em Padre Miguel

Na zona oeste do Rio de Janeiro , a saída de um bar terminou tragicamente para Caio Vinícius de Almeida Costa, de 28 anos. Durante a madrugada, no Ponto Chique, em Padre Miguel, após um show de pagode, Caio foi baleado por um homem após tentar conversar com uma mulher. Ele foi socorrido no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos dois dias depois.

Testemunhas relataram que o atirador fugiu em um carro branco. O caso, inicialmente registrado na delegacia de Bangu, agora está sob investigação da delegacia de homicídios. Caio, que deixou uma filha de um ano, será sepultado no cemitério de Irajá. Amigos e familiares clamam por justiça.

aqui!