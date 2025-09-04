Homem morre atropelado por caminhão na zona norte do Rio de Janeiro

A polícia investiga a morte de Wilson Pereira dos Santos, atingido por um caminhão na avenida Ministro Edgar Romero, em Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro . Testemunhas relataram que ele tentava escapar de um linchamento após ser flagrado cometendo um ato obsceno dentro de um ônibus. O caminhão envolvido não permaneceu no local e a investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil como homicídio culposo. Câmeras de segurança serão analisadas para identificar os envolvidos.



