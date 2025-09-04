Logo R7.com
Homem morre atropelado por caminhão na zona norte do Rio de Janeiro

Segundo testemunhas, Wilson Pereira dos Santos tentava escapar de um linchamento após ser flagrado cometendo um ato obsceno dentro de um ônibus

RJ no Ar

A polícia investiga a morte de Wilson Pereira dos Santos, atingido por um caminhão na avenida Ministro Edgar Romero, em Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que ele tentava escapar de um linchamento após ser flagrado cometendo um ato obsceno dentro de um ônibus. O caminhão envolvido não permaneceu no local e a investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil como homicídio culposo. Câmeras de segurança serão analisadas para identificar os envolvidos.

