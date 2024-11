Homem morre e cinco são presos durante tiroteio na zona oeste do Rio

Um homem morreu e cinco foram baleados em um tiroteio durante uma operação do Batalhão de Choque na Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro , na última terça-feira (30). Um deles seria o miliciano Gerlan Anacleto de Oliveira, acusado de ser o chefe da milícia do Rio das Pedras e responsável por três homicídios. Entre eles, o do sushiman Ramon de Souza Reis Pereira, há três meses. Os agentes também apreenderam fuzis em um sítio que pertence a um empresário da zona oeste. Nove ônibus tiveram os itinerários alterados e o tiroteio atrapalhou a rotina dos moradores.