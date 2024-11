Homem preso por matar idosos já havia trabalhado na casa das vítimas no Rio

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/policia-prende-suspeito-de-matar-casal-de-idosos-dentro-de-casa-no-rio-29102024/>Luiz Carlos Custódia Ferreira, de 36 anos, foi preso em casa na zona norte do Rio de Janeiro, acusado de ter assassinado Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha, de 69 anos, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens de câmera de segurança da rua onde as vítimas moravam ajudaram a identificar o criminoso. Nos registros, ele entra na casa dos idosos e saí logo após o horário em que acontecem os assassinatos.

O homem já havia trabalhado na casa dos idosos como marceneiro. De acordo com as investigações, a companheira dele também era diarista das vítimas há quatro anos e Luiz tinha um relacionamento com ela há cinco anos. A mulher prestou o depoimento na Delegacia de Homicídios e reconheceu o companheiro. Ela chegou a dizer que tem as chaves da casa das vítimas.

Selma e Antonio eram aposentados e deixam dois filhos.