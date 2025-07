Homem que matou e esquartejou amigo no Rio alega ter sofrido abusos sexuais

Um homem foi encontrado morto e esquartejado dentro de uma casa, na tarde de quarta-feira (16), no morro São Carlos, na região central do Rio de Janeiro . O assassino de Thiago Lourenço Morgado foi o amigo Bruno Guimarães da Cunha Chaves, que confessou o crime em um vídeo que circula nas redes sociais, onde é confrontado por moradores.

Agentes da 6ª DP, juntamente com a Delegacia de Homicídios, tomaram conhecimento de que o corpo estava no interior da comunidade. A Core foi acionada e adentrou o local, onde conseguiram localizar a vítima e o assassino, que foi preso em flagrante.

Bruno confessou que houve um desentendimento e que matou Thiago com uma faca, no domingo (13). O preso alegou que cometeu o crime porque teria sido estuprado. Ele picotou a vítima em várias partes, colocou em sacolas e escondeu na geladeira, no freezer e no liquidificador . O homem também cozinhou outras partes do corpo para descartar pelo vaso sanitário. Bruno responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

