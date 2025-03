Homem que matou ex-sogra com machadinha e queimou mulher viva é preso no Rio

A Polícia Civil prendeu, em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio, Gabriel Figueiredo Moura, acusado de assassinar a ex-sogra, Marilene da Conceição Moraes, de 43 anosl. A prisão foi realizada por agentes das delegacias de Rio Bonito e Tanguá, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Um drone e uma aeronave também foram utilizados nas buscas. Marilene foi atacada na última terça-feira (4), quando voltava do trabalho de bicicleta. Gabriel atropelou a cozinheira com um carro, a golpeou na cabeça com uma machadinha e, em seguida, ateou fogo na vítima ainda viva, abandonando-a no meio da rua. Uma das filhas da vítima, que preferiu não se identificar, relatou os momentos de horror que a mãe viveu antes de morrer. "Ela estava vindo de bicicleta e ele jogou o carro em cima dela. Bateu com a machadinha na cabeça e tacou fogo nela viva. Ela saiu queimada, desesperada, procurando ajuda, mas algumas pessoas se recusaram a ajudá-la." Marilene foi socorrida por um vizinho. Chegou a ficar internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu quatro dias depois. Segundo familiares, Gabriel não aceitava o fim do relacionamento com a filha da vítima e passou a ameaçar toda a família antes de cometer o crime. Ele agora está à disposição da Justiça.