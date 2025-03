Homem tem traqueia perfurada após ser esfaqueado pela namorada em Realengo

Um homem teve a traqueia perfurada após ser esfaqueado no pescoço pela namorada em Realengo, na zona oeste do Rio . Rodrigo de Oliveira Medeiros, de 24 anos, está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, que fica na região. Já Tamara Alencar Coelho, de 42 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo a mãe de Rodrigo, após o ataque, a mulher trancou o homem dentro de um quarto. Ele fugiu após quebrar a janela, pegar o carro da agressora e dirigir até o hospital. O caso é investigado pela delegacia de Jardim Sulacap, a 33ª DP.