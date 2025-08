Hospital Badim é condenado a indenizar filha de paciente morta em incêndio no Rio

A Justiça determinou que o Hospital Badim pague R$ 100 mil à filha de Marlene Meneses Fraga, que morreu asfixiada durante um incêndio na unidade , na zona norte do Rio de Janeiro , em setembro de 2019. Ela será a segunda filha a receber indenização pela morte da mãe; outra já havia recebido o mesmo valor. Oito pessoas foram indiciadas pelo incidente causado por curto-circuito no gerador do hospital. A tragédia deixou 17 mortos.



