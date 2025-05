Idosa de 79 anos é encontrada morta dentro de cisterna em Mesquita

Placidina Monsores dos Santos, de 79 anos, foi encontrada morta em uma cisterna na rua Professor Samuel Maciel, no bairro Santa Elías, em Mesquita, município no Rio de Janeiro . Ela estava desaparecida há dois dias, e seu filho é proprietário do imóvel onde o corpo foi encontrado.

A polícia civil investiga as circunstâncias da morte, incluindo a relação dela com o filho e possíveis testemunhas, embora a falta de câmeras de segurança na rua seja um obstáculo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte.

