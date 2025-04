Incêndio atinge casarão no centro do Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão na Lapa, no centro do Rio de Janeiro , durante a noite de segunda-feira (31), iniciando no segundo andar do imóvel na rua República do Líbano.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente com três caminhões e duas ambulâncias. Não houve feridos.

O casarão, que tinha a parte superior como depósito e a inferior com estabelecimentos comerciais, foi interditado pela Defesa Civil para perícia.

Durante a madrugada, a Guarda Municipal reforçou a segurança para evitar saques, e a Light desligou a energia do local.

Além disso, um outro casarão próximo, com grandes rachaduras, passará por inspeção devido ao risco de desabamento.

