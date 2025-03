Incêndio atinge Hospital Municipal Barata Ribeiro, na zona norte do Rio Alguns pacientes precisaram ser transferidos para outras unidades de saúde. Uma perícia Defesa Civil irá investigar as causas do acidente

RJ no Ar|Do R7 20/03/2025 - 16h04 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h04 ) twitter

