Incêndio atinge malharia no Rio Comprido durante madrugada

Um incêndio atingiu uma malharia, localizada no segundo andar de um prédio na rua Aristides Lobo, no Rio Comprido, zona central do Rio de Janeiro , mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros durante a madrugada. O trânsito foi interditado nas proximidades para a operação de combate ao fogo.

Michelle, dona de uma loja no mesmo prédio, recebeu a notícia pelas notificações do celular e, preocupada, constatou que sua loja e a oficina vizinha não foram atingidas. Felizmente, não houve feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas e a Defesa Civil realizará uma perícia para avaliar os danos e a segurança do local.

