Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Vila Isabel

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro , durante a noite de quinta-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. A creche nas proximidades não foi afetada e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Há suspeitas sobre balões terem iniciado o fogo. Imagens mostram a destruição significativa na vegetação local e uma coluna de fumaça visível na região.

