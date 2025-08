Incêndio de grandes proporções atinge Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio

Um incêndio atingiu uma área de vegetação do Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . O fogo começou por volta das 16 horas e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. As chamas se alastraram com a ajuda do vento. O incêndio foi controlado pelos bombeiros. Moradores relataram a presença de balões sobrevoando a área afetada.



