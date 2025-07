Incêndio de grandes proporções em Vargem Grande é controlado pelos Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata nativa às margens da estrada do Rio Morto, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A densa fumaça branca era visível de longe, e o vento forte ajudou a propagar as chamas em quatro trechos da região. Cerca de 30 militares dos quartéis do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, São Cristóvão e Alto da Boa Vista combateram o fogo durante quase nova horas. A Defesa Civil realizará perícia para apurar as causas do incêndio. Não há informações sobre feridos ou impacto ambiental até o momento. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro prestou solidariedade aos moradores e parabenizou o trabalho do Corpo de Bombeiros.



