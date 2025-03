Incêndio destrói bar fechado na zona norte durante a madrugada desta quarta-feira (26)

Um incêndio durante a madrugada de quarta atingiu um bar desativado há dois meses, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, alarmando os moradores. Há suspeitas de que usuários de drogas invadiram o local e causaram o fogo, segundo relatos e imagens captadas por câmeras de segurança.

O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades para acessar o prédio e controlou novos focos de incêndio encontrados durante a operação. A Polícia Civil irá realizar uma perícia para esclarecer as causas. Apesar da gravidade do incidente, não houve vítimas.

Os moradores manifestaram preocupação com a insegurança na área, causada pelo constante movimento de pessoas suspeitas, principalmente durante a noite.

