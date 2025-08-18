Incêndio destrói mais de 40 ônibus em garagem de viação em Anchieta

Um incêndio ocorreu na garagem da Viação Pavunense, localizada na avenida Crisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro , no domingo (17). Mais de 40 ônibus foram destruídos pelas chamas. Equipes de cinco quartéis do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo. O trânsito foi parcialmente interrompido para facilitar o trabalho dos profissionais. Uma densa fumaça preta tomou a região, e houve preocupação com a propagação das chamas para outros veículos estacionados. O fogo foi controlado no início da noite, sem registro de feridos, e uma perícia será realizada para apurar as causas do incidente.



