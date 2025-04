Instituto Estadual dos Olhos é inaugurado na zona oeste do Rio

O governador Claudio Castro inaugurou, nesta terça-feira (8), o Instituto Estadual dos Olhos, em Senador Vasconcelos, zona oeste do Rio de Janeiro .

É a primeira unidade pública do estado dedicada exclusivamente ao tratamento oftalmológico, com capacidade para realizar 400 cirurgias e mil consultas mensais. As primeiras cirurgias ocorrem ainda nesta semana.

O hospital irá atender pacientes encaminhados por unidades básicas de saúde através da regulação estadual.

