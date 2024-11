Integrantes de quadrilha de roubo de carros são presos na Baixada Fluminense

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros foram presos em Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Civil, Andre da Paixão Ferreira e Matheus Alex Souza de Melo, ambos de 19 anos, agiam a mando de chefes do tráfico do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio.

Os investigadores estimam que cerca de 20 veículos sejam roubados no entorno do comunidade diariamente. Uma parte dos automóveis é destinada ao desmanche para abastecer o mercado ilegal de peças. Outros são clonados. O restante é usado por traficantes no interior do Chapadão.

Somente na área da delegacia de Mesquita, houve um aumento de 50% no roubo de veículos. O dado mais recente do ISP (Instituto de Segurança Pública) é de setembro deste ano, quando foram registradas 51 ocorrências. No mesmo período de 2023, apenas 26 casos foram levados à polícia.