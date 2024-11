Duas irmãs foram assaltadas em dias diferentes na rua onde moram em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro . A caçula voltava do trabalho quando teve a bolsa roubada por um homem armado com uma faca. Dias antes, a irmã mais velha também foi vítima de um assalto e chegou a ser agredida com um soco na cabeça. A Polícia Civil investiga os dois casos.