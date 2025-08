Jaé enfrenta seu 1º dia útil como único meio de pagamento nos transportes do Rio

O Jaé foi implementado como meio de pagamento nos transportes municipais do Rio de Janeiro . Eduardo Paes, prefeito da cidade, destacou a importância dessa mudança para o controle dos dados de tráfego.

Ele comentou que, apesar de desafios iniciais, o sistema recompensa com maior transparência. No entanto, a integração com sistemas estaduais ainda enfrenta obstáculos.

Pontos de atendimento estão disponíveis em várias partes da cidade para que os usuários tirem suas dúvidas e se adaptem à novidade. Paes mencionou que a prefeitura está empenhada em melhorar a experiência dos usuários.

