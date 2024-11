Jovem, de 18 anos, é ferida na cabeça em show de MC Cabelinho em São João de Meriti (RJ)

Yasmin Vargas, de 18 anos, teve um corte profundo na cabeça durante um show de MC Cabelinho na Via Music, uma casa de eventos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . A jovem precisou levar três pontos na região. Em determinado momento, o cantor sugeriu que a plateia jogasse baldes com bebida e gelo para alto. Yasmin contou que, além dela, outras pessoas também se feriram.

O caso é investigado como lesão corporal culposa pela delegacia de São João de Meriti. A Via Music classificou a atitude do cantor como inaceitável e afirmou que está tomando as providências para que os responsáveis respondam por suas ações. MC Cabelinho ainda não se manifestou.