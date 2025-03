Jovem denuncia ex-companheiro por agressão e cárcere privado, no Rio

Uma jovem afirma que foi espancada pelo ex-companheiro enquanto dormia no morro do Timbau, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio . Carolayne Cuaresma, de 23 anos, ainda foi mantida em cárcere privado. Ela tem hematomas nos braços, nas costas e na boca.

A vítima é de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas havia saído da casa dos pais para morar com o agressor. O caso é investigado pela delegacia de Bonsucesso, a 21ª DP.