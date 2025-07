Jovem é preso após usar carro do pai para cometer furto em Niterói

Um jovem foi preso após utilizar o carro do pai para realizar um furto em uma empresa de serviços náuticos, em Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro . O crime ocorreu durante a madrugada e envolveu outros comparsas.

Os agentes do programa Segurança Presente identificaram o veículo através das imagens do circuito interno da empresa. Ao ser informado sobre a situação na delegacia, o pai reconheceu seu filho nas gravações. O jovem confessou o crime e parte do material roubado foi recuperada.

