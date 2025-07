Justiça do Rio decreta prisão do rapper Oruam por tráfico e ligação com facção criminosa Polícia Civil confirma atuação de Oruam com o Comando Vermelho após confusão em sua casa

RJ no Ar|Do R7 22/07/2025 - 08h48 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share