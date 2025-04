Justiça mantém prisão de policial militar que matou feirante na Penha

O feirante Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos, foi sepultado em Pedro de Toledo, São Paulo, após ser assassinado por um policial militar na Praça Panamericana, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro , no último domingo (6).

Testemunhas e a esposa do feirante foram ouvidas pela polícia. No entanto, o sargento da Polícia Militar, Fernando Ribeiro Baraúna, suspeito do crime, se recusou a prestar declarações e não realizou exame de alcoolemia.

O PM foi indiciado por homicídio qualificado, e sua prisão foi mantida em audiência de custódia. O caso continua sob investigação, com análise de câmeras de segurança e novos depoimentos de testemunhas.

