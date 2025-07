Ladrão é preso após furtar mil reais em carnes em supermercado de Niterói

Um homem foi preso após furtar aproximadamente mil reais em carnes de um supermercado localizado em Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro . O crime ocorreu enquanto ele circulava pelo estabelecimento e saiu com uma eco bag cheia de produtos sem pagar. Policiais do programa Segurança Presente abordaram o suspeito na rua durante patrulhamento. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e confessou o furto na delegacia. Entre os itens estavam três peças de picanha, drumete de frango e linguiça.



